Libia: Di Maio ad Algeri in preparazione della conferenza di Berlino (2)

- Nelle ultime ore numerosi avvenimenti hanno caratterizzato la gestione italiana del dossier libico. Nella serata di ieri, 8 gennaio, è saltato l'incontro a Roma tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il capo del Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia, Fayez al Sarraj. Secondo quanto appreso da "Agenzia Nova", il premier di Tripoli sarebbe stato irritato dalla contemporanea presenza a Roma del generale Khalifa Haftar, comandante dell'Esercito nazionale libico (Lna), che Conte aveva incontrato nel pomeriggio. Al Cairo, intanto, l'Italia non ha condiviso il comunicato finale adottato al termine della riunione sulla Libia cui ha preso parte il ministro Di Maio assieme ai colleghi di Egitto (Sameh Shoukry), Francia (Jean-Yves Le Drian), Grecia (Nikos Dendias) e Cipro (Nikos Christodoulides). I ministri dei suddetti paesi hanno concordato l’organizzazione di un prossimo incontro a Creta in data da definirsi, sottolineando la non conformità al diritto internazionale dell'accordo tra Turchia e Gna libico approvato nel mese di dicembre 2019. (Res)