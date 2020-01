Georgia: governo, attesa oggi riunione con consorzio Anaklia per discutere progetto sviluppo del porto

- È in programma per la giornata odierna una riunione tra il governo di Tbilisi e il consorzio per lo sviluppo di Anaklia, che discuteranno il futuro del progetto per la costruzione di un porto in acque profonde della città georgiana a fronte della mancata consegna dei documenti e dei permessi necessari entro la scadenza dello scorso 31 dicembre. Ad annunciarlo ieri ai giornalisti ministro delle Infrastrutture del paese caucasico, Maia Tskitishvili. “La decisione finale spetta al governo: domani (oggi) discuteremo la questione e decideremo in merito al proseguimento dei nostri rapporti con il consorzio, che non è riuscito a rispettare gli obblighi previsti all’interno dell’accordo iniziale”, ha detto il ministro. (segue) (Res)