Georgia: governo, attesa oggi riunione con consorzio Anaklia per discutere progetto sviluppo del porto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 3 gennaio il dicastero ha diffuso una nota secondo la quale “il consorzio per lo sviluppo del porto in acque profonde di Anaklia non è riuscito a rispettare gli impegni presi con il governo georgiano, e nel prossimo futuro sarà necessario organizzare un incontro per discutere la situazione”. “Il consorzio avrebbe dovuto consegnare al governo una serie di documenti entro la fine del 2019: in particolare i contratti con le compagnie edili e con l’operatore del porto e tutte le informazioni relative al capitale necessario per portare avanti l’iniziativa”, si legge nel documento, in cui si aggiunge che “nonostante il termine sia stato posticipato più di una volta, il consorzio non è riuscito a rispettare gli impegni presi nel quadro dell’accordo di investimento stipulato con il governo”. “La situazione dovrà pertanto essere nuovamente discussa, in modo da prendere una decisione concreta che garantisca il proseguimento di un progetto così importante”, prosegue la nota. (segue) (Res)