Georgia: governo, attesa oggi riunione con consorzio Anaklia per discutere progetto sviluppo del porto (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto del porto di Anaklia riceverà oltre 350 milioni di euro di investimenti europei, statunitensi e cinesi (la Banca asiatica di sviluppo delle infrastrutture finanziata della Cina coprirà il 25 per cento del totale). Il resto del capitale verrà fornito dal governo georgiano e da investitori privati. Anche l’Unione europea ha deciso di finanziare il progetto. Di recente la Commissione europea ha deciso di stanziare 233 milioni di euro per finanziare la seconda fase di costruzione del porto di Anaklia, e metterà a disposizione delle autorità georgiane anche 100 milioni di euro per la costruzione e la riparazione delle linee ferroviarie e delle strade che collegano il porto con il resto del paese. (Res)