Iraq: premier Abdul Mahdi chiede ai paesi europei di mediare per evitare la guerra

- Il primo ministro iracheno in carica per il disbrigo degli affari correnti, Adel Abdul Mahdi, ha chiesto agli ambasciatori di Germania (Ole Diehl) e Francia (Frenc Bruno Aubert) di impegnarsi per evitare che l’Iraq diventi terreno di scontro per una guerra tra Stati Uniti e Iran. Attraverso un comunicato stampa, l’ufficio di Abdul Mahdi ha sottolineato “la necessità di lavorare per evitare un'escalation e che tutti i paesi, in particolare quelli europei europei, sostengano l'Iraq per disinnescare la crisi e risparmiare al mondo il flagello della guerra". L’Iran ha sferrato nella notte tra il 7 e l’8 gennaio un primo attacco di rappresaglia in Iraq nei confronti degli Stati Uniti, che in un raid condotto lo scorso 3 gennaio sull’aeroporto di Baghdad avevano ucciso il generale Qasem Soleimani, capo della Forza Qods dei Guardiani della rivoluzione islamica. Lo ha fatto prendendo di mira due basi aeree che ospitano militari Usa con 22 missili balistici: 17 verso quella di Ayn al Asad, nel governatorato occidentale di Anbar, e cinque verso quella di Harir, nel Kurdistan iracheno, non lontano dal capoluogo Erbil nel quale sono di stanza anche le forze italiane impegnate nell’addestramento dei Peshmerga. Quasi tutti i missili hanno centrato il bersaglio, provocando ingenti danni alle due installazioni militari, ma sia le autorità degli Stati Uniti che quelle dell’Iraq hanno negato che vi siano vittime. (Irb)