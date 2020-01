Usa-Grecia: premier Mitsotakis incontra Nancy Pelosi e altri rappresentanti del Congresso

- Nell'ultimo giorno di visita ufficiale negli Stati Uniti, il primo ministro Kyriakos Mitsotakis ha incontrato alcuni esponenti di spicco del Congresso. Secondo fonti del governo greco, dagli incontri è emerso sia l'emergere del Mediterraneo orientale come regione di maggiore interesse strategico per gli Stati Uniti, sia il significato che gli Stati Uniti attribuiscono alla Grecia e a Cipro. Il primo ministro ha incontrato per la prima volta i membri della commissione esteri del Senato. All'incontro hanno partecipato il presidente della commissione, l’esponente repubblicano James E. Risch, Robert Menendez e i senatori Jeanne Shaheen, Marco Rubio, Chris Murphy, Chris Coons, Rand Paul, Mitt Romney, Ron Johnson, Ted Cruz e Ed Markey. Fonti del governo di Atene hanno sottolineato come l'incontro della commissione per le relazioni estere del Senato non sia un evento regolare per un leader straniero. Da parte greca si ritiene particolarmente importante che i membri della commissione mostrino un grande interesse per le opportunità di investimento in Grecia e la prospettiva del suo "ritorno" come forza trainante nei Balcani e stabilizzante nel Mediterraneo orientale. (segue) (Was)