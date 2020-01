Usa-Grecia: premier Mitsotakis incontra Nancy Pelosi e altri rappresentanti del Congresso (2)

- Il premier Mitsotakis ha presentato la posizione della Grecia sulle azioni provocatorie della Turchia che, ha affermato, tendono a destabilizzare la regione del Mediterraneo orientale e non solo. Il primo ministro ha inoltre informato i membri del congresso sull’accordo sui confini marittimi fra Turchia e Libia, che non tiene conto della sovranità territoriale greca. Mitsotakis ha sottolineato la cooperazione della Grecia con Israele e Cipro nella costruzione del gasdotto EastMed, definito un progetto di pace e sviluppo a cui tutti possono partecipare, e ha anche messo in evidenza il ruolo geostrategico della Grecia per la stabilità regionale e il suo significativo contributo alla Nato, ricordando il recente aggiornamento dell'accordo di cooperazione in materia di difesa reciproca della Grecia con gli Stati Uniti. Il primo ministro greco ha anche informato i membri del Congresso del processo in corso per risolvere la questione di Cipro, ma ha anche sottolineato come il futuro dei paesi balcanici sia direttamente collegato alla loro partecipazione alle strutture euro-atlantiche e ha rimarcato tutte le iniziative greche in questa direzione. (segue) (Was)