Usa-Grecia: premier Mitsotakis incontra Nancy Pelosi e altri rappresentanti del Congresso (3)

- Il primo ministro greco ha quindi incontrato la presidente della Camera dei rappresentanti Nancy Pelosi. "Siamo due democrazie di lunga data, e quando la Grecia celebrerà il bicentenario della sua guerra di indipendenza nel 2021, che è ampiamente ispirata ai padri fondatori degli Stati Uniti, sarà un'altra grande opportunità per farci riaffermare il nostro impegno a sostegno di quei valori comuni che uniscono i nostri due grandi popoli. Grazie ancora per il caloroso benvenuto", ha detto Mitsotakis durante il colloquio. Su Twitter, Pelosi ha scritto che "È un piacere dare il benvenuto al primo ministro Mitsotakis in Campidoglio per discutere della forte collaborazione tra i nostri due paesi". Il senatore Bob Menendez, sempre su Twitter, si è detto "felice di dare il benvenuto al premier greco Mitsotakis in Campidoglio oggi per discutere delle sfide nel Mediterraneo orientale e riaffermare il nostro impegno condiviso per la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto". (Was)