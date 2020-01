Atlantia: Fitch rivede al ribasso rating a BB+

- L’agenzia di rating Fitch, in relazione alle modifiche unilaterali introdotte con il decreto Milleproroghe nei contratti delle concessionarie autostradali in Italia, ha rivisto ieri il rating di Autostrade per l’Italia da “BBB+” a “BB+” e quello di Atlantia (holding) dal precedente “BBB” a “BB”; anche il rating di Aeroporti di Roma, legato a quello del gruppo Atlantia, passa da “BBB+” a “BBB-“. Secondo quanto riferito in un comunicato, in relazione alla persistente incertezza sul profilo di credito del Gruppo, i citati rating sono posti in Rating Watch Negative. Tale decisione, unitamente ad analoga azione recentemente presa da un’altra agenzia di rating, potrebbe determinare, come potenziale effetto, la richiesta da parte della Banca Europea per gli Investimenti e della Cassa Depositi e Prestiti del ripagamento anticipato – sulla base dei contratti di finanziamento in essere - di prestiti erogati ad Autostrade per l’Italia per un importo di circa euro 2,1 miliardi di cui circa 1,8 miliardi garantiti da Atlantia, con conseguente assorbimento di linee di credito di Atlantia e di Autostrade per l’Italia.(Com)