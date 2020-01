Kazakhstan: presidente Tokayev celebra il 175mo anniversario della nascita del poeta Abai

- La celebrazione del 175mo anniversario della nascita del poeta Abai Kunanbaevè di fondamentale importanza per lo sviluppo spirituale della nazione. Lo scrive il presidente del Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev nel suo articolo “Abai e il Kazakhstan nel XXI secolo”, pubblicato dal quotidiano “Yegemen Qazaqstan” dedicato al 175mo anniversario del poeta kazakho ritenuto l’ispiratore della letteratura nazionale. Il capo dello Stato ha rivelato che sono previsti grandi eventi nell'ambito delle celebrazioni per il 175mo anniversario di Abai. L'articolo sottolinea che come scienziato, pensatore, poeta, traduttore, compositore e fondatore della letteratura nazionale Abai ha contribuito notevolmente alla storia del Kazakhstan. Lo spirito, l'anima, la lingua e le tradizioni del popolo kazakho sono rappresentati nelle poesie e nei romanzi di Abai. Tokayev nell’articolo ricorsa l’hashgag # Abai175 divenuto virale l'anno scorso sui social media in Kazakhstan, quando persone provenienti da ogni angolo del paese hanno citato le poesie di Abai. Il capo dello Stato ritiene che questo sia un ottimo modo per rispettare la grandezza del poeta kazakho e favorire lo sviluppo delle nuove generazioni. (Res)