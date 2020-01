Tunisia: ministro Esteri francese Le Drian in missione ufficiale a Tunisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Francia, Jean-Yves Le Drian, è arrivato ieri sera a Tunisi per una visita di due giorni nel paese nordafricano. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale tunisina “Tap”, citando fonti dell’ambasciata francese a Tunisi. Le Drian è giunto in Tunisia dall'Egitto, dove ieri ha incontrato il presidente Abdel Fatah al Sisi e ha partecipato a una riunione sulla crisi libica. Si tratta del nono viaggio in Tunisia come membro del governo francese (nel quale ha servito anche come ministro della Difesa) e del settimo viaggio da quando è a capo della diplomazia di Parigi. Le Drian si trova a Tunisi “su richiesta del presidente francese Emmanuel Macron per incontrare il presidente della Repubblica, Kais Saied”. Vale la pena ricordare che il paese riverisco è in piena fase di transizione e proprio domani l’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp) si riunirà in sessione plenaria per votare la fiducia ai membri del nuovo governo presieduto da Habib Jelmi. L'obiettivo della missione francese, specifica la stessa fonte, è “rafforzare il dialogo politico che unisce i nostri due paesi e affrontare le questioni attuali: anzitutto la Libia, la cui stabilizzazione è una priorità, e le crisi regionali più ampie mentre la Tunisia siede dal primo gennaio 2020 al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite". La visita del capo della diplomazia francese in Tunisia, ribadisce la “Tap”, fornirà l'occasione per rafforzare la cooperazione bilaterale nei settori dello sviluppo economico, degli scambi educativi, dei progetti con i giovani e della società civile. (Tut)