Iraq: razzi sulla Green zone a Baghdad, per Al Sadr ora governo in 15 giorni

- La crisi militare tra Iran è Stati Uniti in territorio iracheno è da considerarsi conclusa, lasciando spazio ora alla formazione di un nuovo esecutivo a Baghdad. Ne è convinto il leader sciita iracheno, Muqtada al Sadr, il quale ha dichiarato che "la crisi in Iraq è terminata, sulla scia delle dichiarazioni di Iran e Stati Uniti che indicano che non vi è alcuna intenzione di aumentare l'escalation", invitando le fazioni armate irachene a non effettuare attacchi. Al Sadr ha auspicato la formazione nei prossimi quindici giorni di un governo iracheno forte, in grado di proteggere la sovranità e l'indipendenza dell'Iraq e di tenere elezioni anticipate. Gli iracheni, ha detto Al Sadr, stanno ancora cercando di porre fine alla presenza straniera nel paese. (segue) (Res)