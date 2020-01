Iraq: razzi sulla Green zone a Baghdad, per Al Sadr ora governo in 15 giorni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciononostante delle forti esplosioni sono state avvertite ieri nella zona verde fortificata di Baghdad che ospita edifici governativi e missioni straniere in Iraq. Secondo quanto appreso da "Agenzia Nova", inoltre, due razzi che puntavano l'ambasciata statunitense hanno colpito la zona verde nel centro di Baghdad. Poco prima si sono sentite suonare le sirene mentre le autorità chiudevano le porte della cittadella fortificiata, sede delle rappresentanze diplomatiche straniere e delle istituzioni governative. Nessuna vittima registrata. Il primo ministro iracheno in carica per il disbrigo degli affari correnti, Adel Abdul Mahdi, ha sottolineato il ruolo della comunità internazionale nel prevenire eventuali escalation, chiedendo agli ambasciatori di Germania (Ole Diehl) e Francia (Frenc Bruno Aubert) di impegnarsi per evitare che l’Iraq diventi terreno di scontro per una guerra tra Stati Uniti e Iran. (Res)