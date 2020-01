Iran: incidente aereo ucraino, incendio a bordo prima della collisione al suolo

- Il Boeing 737-800 di Ukraine International Airlines che si è schiantato ieri mattina a Teheran ha preso fuoco prima della collisione al suolo, come riferito da alcuni testimoni oculari. È quanto riferisce l'Organizzazione per l'aviazione civile dell'Iran che riporta i dati preliminari sull’incidente aereo. L'incendio si sarebbe diffuso sino alla fusoliera, secondo i dati dell’ente iraniano. Peraltro, la rotta di volo indica che una volta riscontrato il malfunzionamento l’equipaggio ha tentato di riportare il velivolo verso l'aeroporto. I piloti, tuttavia, non avrebbero segnalato l'emergenza ai passeggeri a bordo. Non è stato chiarito, tuttavia, quali sarebbero le cause dell'incendio. Il Boeing 737-800 della compagnia aerea ucraina, diretto a Kiev, si è schiantato poco dopo la partenza dall'aeroporto Imam Khomeini provocando la morte delle 176 persone a bordo.(Res)