Milano: rapinavano minori coetanei, polizia esegue 3 misure cautelari

- Due minorenni e un ragazzo di 18 anni sono stati sottoposti alla misura cautelare del collocamento in comunità dalla polizia di Milano perché accusati di aver commesso, nel gennaio del 2019, tre rapine ai danni di coetanei, con le aggravanti di aver agito con particolare ferocia, a mano armata ed in gruppo, sequestrando le vittime ed, in alcuni episodi, tentando anche di costringerle a collaborare nella perpetrazione di altre rapine.Ulteriori dettagli verranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 11 presso la sala Scrofani della Questura. (Rem)