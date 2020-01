Libia: ministro Di Maio su "la Repubblica", fare squadra o saremo isolati (3)

- "Martedì, - racconta il ministro - io stesso, al termine del vertice europeo sono volato in Turchia per incontrare il mio omologo Cavousoglu, con il quale abbiamo individuato l'opportunità di aprire un tavolo di consultazione con la Turchia che coinvolga anche Mosca. Parallelamente, sono continui i contatti del nostro governo e dell'Ue anche con il generale Haftar, che contiamo di incontrare, e con gli Emirati Arabi Uniti. Ho inoltre da poco concluso una importante riunione al Cairo dove ho incontrato il ministro egiziano Shoukry e i ministri francese, cipriota e greco. A questi ho ribadito che ogni sforzo deve andare verso il sostegno della conferenza di Berlino. Al contempo, come Italia abbiamo espresso più di una perplessità in merito alla dichiarazione conclusiva del vertice, apparsa di forte squilibrio ai danni del governo del presidente Serraj riconosciuto dalle Nazioni Unite". (segue) (Res)