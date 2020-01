Libia: ministro Di Maio su "la Repubblica", fare squadra o saremo isolati (4)

- Di Maio osserva che "il nostro invito è stato, dunque, nuovamente rivolto alla moderazione e alla responsabilità. Oggi, inoltre, sarti ad Algeri e nei prossimi giorni in Tunisia, nella convinzione che sia indispensabile coinvolgere anche i Paesi vicini alla Libia per avviare un sano processo di stabilizzazione nella regione. Stati Uniti (con cui stiamo svolgendo ora il consueto Dialogo strategico bilaterale a Roma), Russia, Turchia ed Egitto, tra tutti, sono e debbono continuare ad essere per l'Ue degli interlocutori. Riunirsi ieri a Bruxelles è stata una occasione importante per ribadirlo. Solo ricongiungendo tutti sotto l'ombrello europeo riusciremo a porre un freno alle interferenze dei singoli Stati, per poi lavorare insieme a un embargo totale via terra, via mare e via aerea che porti la Libia quanto meno verso una tregua". "Questo - riprende - è quel che sta facendo l'Italia. C'è chi continua a dire che siamo arrivati con ritardo, che i tempi sono stretti, che ormai non c'è più nulla da fare. Posso condividere le prime due valutazioni, non la terza. Da ministro degli Esteri e da cittadino di questo Paese ho dei doveri cui adempiere, indipendentemente dalle critiche e dagli attacchi gratuiti che quotidianamente misi rivolgono. Sono convinto che l'Italia, dopo qualche silenzio di troppo, oggi abbia ancora molto da dire. Deve solo ritrovare fiducia in se stessa, abbandonare i colori delle proprie bandierine politiche e giocare, come ho già detto, da squadra". "Solo a quel punto - conclude Di Maio - riusciremo a misurare realmente il nostro valore nel mondo". (Res)