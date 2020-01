Imprese: SoftBank negozia vendita venture indiana energie rinnovabili

- SoftBank Group Corp sta conducendo negoziati per la cessione di una quota di maggioranza nella sua joint venture indiana per la produzione di energie rinnovabili, Sbg Cleantech. Lo riferisce il quotidiano “Economic Times”, secondo cui l’operazione è tesa a raccogliere capitale in risposta alle perdite scontate dal colosso delle telecomunicazioni giapponesi nell’ambito dei suoi investimenti globali. Il gruppo giapponese starebbe soppesando la cessione del 70 per cento della joint venture, cui partecipano anche Bharti Enterprises e Foxconn Technology Group. Gli interlocutori di SoftBank sarebbero fondi sovrani e previdenziali dell’Estremo Oriente e del Golfo. Un rappresentante di SoftBank India si è astenuto dal commentare la notizia. (Inn)