Cina: Consiglio di Stato, eliminare pagamenti arretrati entro fine 2020

- La riunione esecutiva del Consiglio di Stato cinese ha preso accordi per garantire che i dipartimenti governativi e le imprese statali azzerino i pagamenti arretrati a favore delle imprese private e delle piccole e medie imprese. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". Durante l'incontro è stato osservato che alla fine dello scorso anno, circa il 75 per cento degli oltre 890 miliardi di yuan (circa 128 miliardi di dollari) di arretrati identificati a livello nazionale erano stati pagati, superando l'obiettivo originario di versare non meno di metà dei pagamenti arretrati nel 2019. L'incontro ha esortato a raddoppiare gli sforzi per far sì che tutti gli arretrati vengano liquidati quest'anno. Laddove esiste una controversia, il problema degli arretrati dovrebbe essere affrontato in modo più efficace attraverso la mediazione, la consultazione e i mezzi giudiziari e non devono verificarsi nuovi arretrati. (segue) (Cip)