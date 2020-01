Cina: Consiglio di Stato, eliminare pagamenti arretrati entro fine 2020 (2)

- Il premier cinese Li Keqiang ha presieduto l'incontro: "Sono stati compiuti notevoli sforzi per eliminare gli arretrati e sono stati compiuti progressi in tal senso. Tuttavia, il governo non deve ancora abbandonare i lavori su questo fronte. Una parte importante dei pagamenti scaduti è dovuta dalle autorità governative e dalle imprese statali per privati, piccole imprese. Ciò ha avuto un impatto negativo sul credito del governo, sul nostro ambiente imprenditoriale e sulla fiducia del mercato, nonché sulla vita delle persone". Durante la seduta è stato deciso che i dipartimenti governativi a tutti i livelli debbano elaborare piani concreti, fino a ciascun elemento e ogni categoria, per pagare gli arretrati indiscussi in sospeso. I governi provinciali si assumono la responsabilità principale del lavoro di rimborso nelle loro province. Coordineranno gli sforzi nella formulazione di piani per città e contee subordinate che non sono in grado di far fronte ai rimborsi. Le Soe di grandi dimensioni devono adottare misure olistiche nelle loro società controllate per assicurarsi che le attività di rimborso siano completate. (segue) (Cip)