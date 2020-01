Cina: Consiglio di Stato, eliminare pagamenti arretrati entro fine 2020 (3)

- L'incontro ha sollecitato l'effettiva attuazione del regolamento sulla garanzia del pagamento dei salari ai lavoratori migranti e l'istituzione di un meccanismo inter-agenzia per risolvere la questione degli arretrati, in particolare i salari dovuti ai lavoratori migranti. In particolare, nessun dipartimento governativo, Soe o istituzione pubblica dovrebbe, per qualsiasi motivo, pagare salari ai lavoratori migranti. Le Soe saranno invitate a rafforzare la disciplina interna per far fronte ai pagamenti in tempo, a rendere il controllo e la liquidazione dei pagamenti dovuti parte della loro valutazione interna. Non sono previsti rimborsi in bollette commerciali o altre forme non monetarie senza il consenso dei destinatari. Durante l'incontro è stata anche richiesta l'emissione di un regolamento relativo ai pagamenti tempestivi alle piccole e medie imprese. (segue) (Cip)