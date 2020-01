Cina: Consiglio di Stato, eliminare pagamenti arretrati entro fine 2020 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi a tutti i livelli devono limitare le uscite, praticare la frugalità e vivere secondo i propri mezzi. Nessun progetto investito dal governo senza finanziamenti solidi sarà approvato. Irregolarità come l'attuazione di progetti al di fuori del piano di bilancio, l'avvio della costruzione prima di ottenere l'approvazione o la richiesta agli enti di costruzione di effettuare pagamenti anticipati, saranno seriamente trattate. "Dobbiamo stabilire un meccanismo a lungo termine per prevenire gli arretrati da parte dei dipartimenti governativi e delle Soe. I nuovi funzionari governativi non devono disconoscere gli obblighi assunti dai loro predecessori. Tutti gli arretrati indiscussi devono essere pagati entro la fine di quest'anno", ha detto Li. (Cip)