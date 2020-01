Corea del Sud: Seul revoca vincoli su vasti appezzamenti vicini a siti militari di confine

- Il governo della Corea del Sud ha annunciato oggi la revoca dei regolamenti che istituiscono “zone protette” su vasti appezzamenti di terreno vicine a siti militari lungo il confine con la Corea del Nord. La decisione punta ad agevolare lo sviluppo economico delle zone di confine, e costituisce un apparente segnale di distensione rivolto a Pyongyang. La revoca del provvedimento interesserà appezzamenti dalla superficie complessiva di 77 milioni di metri quadrati “Il 79 per cento delle aree soggette alal revoca dle provvedimento si trovano nella provincia di Gangwon, e il 19 per cento in quella di Gyeonggi”, ha dichiarato il deputato della maggioranza democratica di governo Cho Jung-sik, riferendosi alle due provincie confinanti con la Corea del Nord. Il governo sudcoreano incoraggerà le amministrazioni locali ad assumere la gestione degli appezzamenti previa consultazione con le Forze armate. Il governo intende anche rivedere la linea di controllo civile, che nella sua attuale conformazione danneggerebbe le economie locali. (segue) (Git)