Egitto-Cina: incontro presidente Al Sisi-Esteri Wang (2)

- "Mentre la cooperazione tra i due paesi cresce in termini di portata e profondità, la Cina è diventata il più grande partner commerciale dell'Egitto", ha osservato Wang, aggiungendo che gli investimenti cinesi in Egitto sono aumentati di oltre il 60 per cento nel 2019. La Cina è disponibile ad approfondire il coordinamento strategico con l'Egitto in uno sforzo congiunto per sostenere la pace e la stabilità in Medio Oriente, preservare il multilateralismo, l'equità e la giustizia e salvaguardare gli interessi comuni di tutti i paesi in via di sviluppo, ha affermato Wang. Da parte sua, al Sisi ha espresso ammirazione per le grandi conquiste economiche e sociali della Cina, ed ha elogiato vasto partenariato strategico tra Cina ed Egitto, ringraziando il prezioso sostegno a lungo termine che la Cina ha fornito all'Egitto. (segue) (Cip)