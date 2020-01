Egitto-Cina: incontro presidente Al Sisi-Esteri Wang (3)

- "L'Egitto è disposto a collaborare con la Cina per promuovere il partenariato strategico globale a un livello superiore. Come convinto sostenitore della Belt and Road Initiative (Bri, Nuova via della seta), l'Egitto spera di diventare un partner chiave nella promozione dell'iniziativa cinese", ha osservato il presidente egiziano. In un momento per il suo sviluppo e rivitalizzazione, l'Egitto spera di rafforzare la cooperazione vantaggiosa per tutti con la Cina in diversi settori e rafforzare gli scambi nella lotta contro il terrorismo e l'estremismo, ha detto al Sisi. Il presidente egiziano ha salutato la posizione equa che la Cina ha sempre mantenuto negli affari globali, aspettandosi che Pechino svolgesse un ruolo più attivo e maggiore nel gestire l'attuale situazione in Medio Oriente. (Cip)