Corea del Sud-Giappone: Seul torna a minacciare uscita da accordo Gsomia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud potrebbe “riattivare” la decisione, attualmente sospesa, di revocare la propria adesione all’accordo per la condivisione dell’intelligence militare con il Giappone (Gsomia), in assenza di progressi concreti nei negoziati per la revoca delle restrizioni commerciali imposte da Tokyo, e delle dispute relative alle controversie storiche tra i due paesi. L’avvertimento è giunto oggi dal ministero degli Esteri sudcoreano. La Corea del Sud ha deciso di abbandonare l’accordo Gsomia ad Agosto, nel pieno della crisi diplomatica con il Giappone; a novembre, però, Seul ha sospeso la decisione poche ore prima che divenisse effettiva, dopo che Tokyo ha accettato di condurre negoziati in merito ai vincoli alle esportazioni tecnologiche verso Seul. (segue) (Git)