Iraq: Giappone chiude temporaneamente la propria ambasciata a Baghdad

- Il Giappone ha temporaneamente chiuso la propria ambasciata in Iraq citando ragioni di sicurezza, dopo l’uccisione mirata del generale iraniano Qasem Soleimani da parte degli Stati Uniti, e la rappresaglia di Teheran, che ha sferrato un attacco missilistico contro una base Usa nel paese. L’ufficio consolare giapponese di Erbil, invece, per il momento resta aperto. Il ministero degli Esteri giapponese ha anche annunciato un innalzamento del livello di allerta per il personale diplomatico, militare e i cittadini giapponesi in tutto il Medio Oriente. Il ministero ha sollecitato i cittadini giapponesi a lasciare l’Iraq e a non visitare l’Iran. (Git)