Vietnam: sondaggio aziende giapponesi elegge il paese prima meta per gli investimenti

- Il Vietnam è stato nominato la destinazione asiatica più promettente per gli investimenti produttivi nel 2020, in un sondaggio delle aziende giapponesi pubblicato ieri, 8 gennaio. Il sondaggio, condotto online tra novembre e dicembre dello scorso anno da Nna Japan Co – società del gruppo d’informazione “Kyodo” - ha coinvolto 820 aziende giapponesi. Il Vietnam è stato citato come meta più promettente per gli investimenti dal 42,1 per cento dei partecipanti al sondaggio; le posizioni di testa della classifica sono state dominate anche dall’India e in generale dai paesi del Sud-est asiatico, grazie a fattori quali mercati interni in espansione e bacini sempre più ampi di manodopera specializzata a basso costo. (segue) (Git)