Vietnam: sondaggio aziende giapponesi elegge il paese prima meta per gli investimenti (2)

- Il Vietnam, in particolare, ha beneficiato nel sondaggio della sua prossimità geografica alla Cina. L’India, al secondo posto nelle preferenze degli investitori giapponesi col 12,2 per cento delle preferenze, suscita ancora fiducia per il suo mercato in espansione, e il suo potenziale come porta d’ingresso nei mercati di Medio Oriente e Africa. Il Myanmar ha compiuto un balzo di tre posizioni rispetto al sondaggio dello scorso anno, con l’11,6 per cento delle preferenze; al quarto posto l’Indonesia, citata come miglior meta per gli investimenti dal 6,6 per cento delle aziende consultate. (segue) (Git)