Vietnam: sondaggio aziende giapponesi elegge il paese prima meta per gli investimenti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principale obiettivo indicato da Phuc per il nuovo anno è raggiungere i 300 miliardi di dollari di valore delle esportazioni. "Le esportazioni – ha detto il primo ministro – dovrebbero essere aumentate nel settore delle materie prime trasformate. Le riforme istituzionali e le modifiche alle procedure amministrative non devono essere di ostacolo alle attività di import-export". Altro tema giudicato da Phuc essenziale per "creare un ecosistema commerciale equo, aperto e trasparente" sarà quello del contrasto alle frodi sull'origine dei prodotti e al contrabbando. (segue) (Git)