Vietnam: sondaggio aziende giapponesi elegge il paese prima meta per gli investimenti (6)

- Sul fronte delle importazioni, riguardanti soprattutto beni di consumo e mezzi di trasporto, il primo partner commerciale è la Cina che nel complesso, a differenza degli Usa, ha una bilancia commerciale favorevole nei confronti del Vietnam. Anche alcuni membri dell'Asean e altri paesi quali il Giappone e la Corea del Sud sono in surplus commerciale nei confronti del Vietnam. La settimana scorsa il primo ministro vietnamita Nguyen Xuan Phuc aveva pubblicamente definito necessario "diversificare le esportazioni per ridurre i rischi legati alla dipendenza da un solo mercato o da un numero troppo limitato di mercati". L'obiettivo indicato dal primo ministro per il 2020 è portare il surplus commerciale a circa 15 miliardi di dollari. (Git)