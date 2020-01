Giappone: Tokyo apprezza reazione di Washington ad attacco missilistico iraniano (2)

- Gli Stati Uniti d'America imporranno nuove sanzioni verso l'Iran se Teheran non modifica il suo comportamento in Medio Oriente. Lo ha dichiarato il presidente statunitense Donald Trump, commentando l’attacco missilistico iraniano contro alcune basi militari in Iraq che ospitano forze militari Usa. "Finché sono il presidente statunitense - ha esordito Trump - l'Iran non potrà avere armi nucleari". Tuttavia, ha precisato Trump, Washington continua "a valutare eventuali risposte" agli attacchi subiti. L'inquilino della Casa Bianca ha chiarito che, a seguito delle dovute verifiche, è emerso che nessun militare americano ha perso la vita durante l'attacco iraniano. "Tutti i militari sono salvi e i danni sono stati minimi - ha sottolineato Trump - nessuna vita americana o irachena è andata persa grazie ai nostri sistemi di protezione". "L'Iran - ha proseguito il presidente - è stato troppo a lungo leader e sponsor del terrorismo". In riferimento all'uccisione del generale iraniano Qasem Soleimani, dopo la quale si temeva una possibile escalation nella regione, Trump lo ha descritto come "personalmente responsabile delle più gravi atrocità" e anche della "guerra civile in tutta la regione". Secondo il presidente statunitense, il capo della Forza Quds, sezione delle Guardie della rivoluzione islamica iraniana responsabile delle operazioni all'estero, è la persona che ha "orchestrato l'assalto all'ambasciata americana" e inoltre "stava pianificando nuovi attacchi". (segue) (Git)