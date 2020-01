Giappone: Tokyo apprezza reazione di Washington ad attacco missilistico iraniano (4)

- L’Iran ha lanciato nella notte 22 missili balistici contro due basi militari che ospitano militari statunitensi e personale della coalizione in Iraq nella provincia occidentale di Anbar e nella regione autonoma del Kurdistan iracheno. Una nota del dipartimento della Difesa Usa riferisce che Washington è impegnata a “valutare la situazione e la nostra risposta”, e si riserva di assumere “tutte le misure necessarie a proteggere e difendere il personale Usa, i partner e gli alleati nella regione”. Il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, ha definito l’attacco una “misura proporzionata di autodifesa”, assunta da Teheran in risposta all’uccisione da parte degli Stati Uniti del generale Qasem Soleimani. In un messaggio su Twitter pubblicato questa mattina, il ministro ha affermato che Teheran ha assunto “misure proporzionate di autodifesa sotto l’Articolo 51 della Carta Onu, bersagliando la base da cui è stato lanciato il vile attacco armato contro i nostri cittadini e ufficiali”. Zarif ha aggiunto che l’Iran “non cerca una escalation del conflitto, ma si difenderà da qualunque aggressione”. (segue) (Git)