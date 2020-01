Giappone: Tokyo apprezza reazione di Washington ad attacco missilistico iraniano (6)

- La rabbia generata a Tehran dall’azione di Washington sembra aver spinto però Tehran ad accantonare le tradizionali cautele. Ieri, 6 gennaio, milioni di cittadini iraniani sono scesi in strada per la processione funebre svoltasi in onore del generale ucciso in un attacco aereo a Baghdad. Khamenei ha versato pubblicamente lacrime sulla bara del generale. La folla radunatasi ieri a Tehran non ha precedenti dal funerale del fondatore della Repubblica islamica, l’ayatollah Ruhollah Khomeini, nel 1989. Il generale della Guardia della rivoluzione Hamid Sarkheili ha dichiarato che l’Iran è “pronto ad esigere una feroce vendetta contro l’America”. (Git)