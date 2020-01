Giappone: aziende bloccano viaggi dei dipendenti nel Medio Oriente

- Numerose aziende giapponesi hanno deciso di imporre una sospensione di viaggi d’affari dei loro dipendenti nel Medio Oriente, in risposta all’attacco missilistico iraniano contro le forze Usa in Iraq, seguito all’uccisione mirata del comandante Qasem Soleimani. Le crescenti tensioni regionali minacciano le aziende giapponesi anche indirettamente, tramite l’aumento dei prezzi dei carburanti e un brusco calo della domanda in settori come quello turistico. Il produttore di macchinari da costruzione e movimento terra Komatsu ha proibito i viaggi in Iran e Iraq a tempo indeterminato. Hitachi Construction Machinery, che ha un ufficio a Dubai, ha proibito a sua volta i viaggi dei dipendenti nei due paesi in linea generale, e sconsigliato visite a qualunque altro paese della regione. Hanno assunto iniziative simili anche l’azienda raffinatrice di petrolio Idemitsu Kosan, il colosso dell’engineering Chiyoda, e i conglomerati commerciali Mitsui & Co e Mitsubishi Corp. (segue) (Git)