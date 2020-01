Giappone: aziende bloccano viaggi dei dipendenti nel Medio Oriente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, ha espresso ieri il proprio sostegno alla decisione degli Stati Uniti di reagire in maniera misurata all’attacco missilistico iraniano contro le forze Usa in Iraq. “Il Giappone ha sollecitato tutte le parti coinvolte ad esercitare autocontrollo, e dunque sosteniamo la reazione contenuta (degli Stati Uniti all’attacco)”, ha dichiarato Abe nel corso di una conferenza stampa dal suo ufficio a Tokyo. “Continueremo ad intraprendere tutto gli sforzi diplomatici possibili per allentare e stabilizzare la situazione” nel Medio Oriente, ha aggiunto Abe. (segue) (Git)