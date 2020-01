Giappone: aziende bloccano viaggi dei dipendenti nel Medio Oriente (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In riferimento al Jcpoa, l’accordo sul programma nucleare di Teheran da cui Washington è uscita nel 2018, Trump ha dichiarato che "dopo l'accordo l'Iran ha creato l'inferno in Yemen e in Iraq, il Jcpoa ha aperto la strada al nucleare iraniano". "E' tempo - ha argomentato il presidente - che Regno Unito, Germani, Francia e Cina riconoscano questa realtà per lavorare insieme per un accordo che renda il mondo più sicuro". "Oggi - ha concluso Trump - chiederò alla Nato di essere più coinvolta nel Processo mediorientale. Gli Stati Uniti hanno raggiunto l'autonomia energetica, e non hanno bisogno del petrolio del Medio Oriente. Le nostre forze sono più forti che mai, con missili supersonici e strumentazioni che non dobbiamo e non vogliamo usare". (segue) (Git)