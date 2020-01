El Salvador: ministro Sicurezza, "casi di sparizioni forzate calati del 15,5 per cento nel 2019" (2)

- Anche altri indici violenti sono in calo nel paese. Il 2019 si è chiuso a El Salvador con una diminuzione del 28 per cento del numero di omicidi rispetto al 2018. Nel paese centroamericano si sono registrati in tutto 2.389 assassinii, 951 in meno rispetto allo scorso anno, con una media di sette omicidi al giorno rispetto ai nove del 2018. I dati ufficiali sono stati presentati il 2 gennaio dalla Polizia civile nazionale (Pnc), dall'Ufficio del procuratore generale della Repubblica (Fgr) e dell'Istituto di medicina legale (Iml). Secondo le autorità salvadoregne il mese meno violento dell'anno è stato quello di dicembre, con soli 120 omicidi. (segue) (Mec)