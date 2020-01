El Salvador: ministro Sicurezza, "casi di sparizioni forzate calati del 15,5 per cento nel 2019" (4)

- Anche il ministro della Giustizia e della Pubblica sicurezza, Rogelio Rivas, aveva rivendicato la riduzione degli indici di mortalità violenta come un successo del governo. "L'anno si è chiuso con il mese meno violento dagli accordi di pace, al termine di un periodo di progressivo calo della violenza a partire dall'inizio dell'amministrazione del presidente Nayib Bukele. Abbiamo recuperato la sicurezza e la tranquillità dei salvadoregni", scriveva su Twitter. "Adesso mettiamo definitivamente da parte la stagione di tregue e patti oscuri per dare spazio solo al Piano di controllo territoriale, che dall'avvio ha permesso un calo degli omicidi nel paese del 60 per cento. In questo 2020 lavoreremo sodo per dare risultati migliori ", concludeva Rivas. (segue) (Mec)