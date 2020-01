Libia: Di Maio, porto Ue ad Algeri, al lavoro senza sosta per stabilità del Paese e del Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari esteri e la Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, riferisce di essere "appena atterrato" e che "l’Italia porta l'Ue ad Algeri". In un post su Facebook quindi spiega: "Sono infatti il primo ministro europeo a far visita al nuovo governo algerino. Continuiamo a lavorare senza sosta per la stabilità della Libia e del Mediterraneo". (Res)