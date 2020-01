Italia: i miliardari Benetton devono muoversi con cautela nel Paese

- Il nome Benetton è ormai macchiato in Italia. La famiglia miliardaria è diventata sinonimo del problematico gruppo infrastrutturale Atlantia spa che sta ora affrontando gravi ripercussioni finanziarie in relazione al tragico crollo del ponte stradale Morandi nel 2018. L'episodio, scrive il "Washington Post", sottolinea nettamente come il business sia un'attività sociale complessa che dipende molto più dai contratti legali tra i suoi stakeholder. L'indagine su ciò che ha causato il cedimento di una sezione del ponte, causando 43 vittime, non si è ancora conclusa. Ma il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha dichiarato al quotidiano "La Repubblica" che c'è stata una grave negligenza da parte della controllata di Atlantia, Autostrade per l'Italia (i Benetton possiedono il 30 per cento di Atlantia). Come punizione, continua il "Wp", il governo ha modificato la legge in modo da poter revocare le redditizie concessioni autostradali all'operatore. Da parte sua, Autostrade afferma di aver sempre adempiuto ai propri obblighi ai sensi del contratto di concessione, spendendo di più per la manutenzione di quanto si fosse inizialmente impegnato a fare. Il disprezzo di Roma per gli obblighi contrattuali non dovrebbe essere visto come un sintomo della capricciosa politica italiana. È plausibile che altri governi avrebbero fatto mosse simili di fronte allo stesso tumulto pubblico. (segue) (Was)