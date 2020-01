Usa: Mnuchin tenta rinvio divulgazione spese servizi segreti per viaggi Trump a dopo elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente statunitense Donald Trump sta cercando di ritardare fino a dopo le elezioni del 2020 i tentativi dei Democratici di chiedere ai servizi segreti di rivelare le spese relative alla protezione del presidente e della sua famiglia in occasione dei loro viaggi. Lo riferisce il "Washington Post" citando fonti a conoscenza del tema. La questione è emersa come un punto critico nelle ultime settimane quando il segretario al Tesoro Steven Mnuchin e alcuni senatori chiave hanno negoziato un progetto di legge per riportare i servizi segreti nel loro Dipartimento, la loro dimora storica, il Tesoro. Mnuchin si è opposto alle richieste democratiche secondo cui il disegno di legge impone ai servizi segreti di rivelare i costi relativi ai viaggi del presidente e dei suoi figli adulti entro 120 giorni dalla conclusione dei viaggi. Mnuchin ha acconsentito alla richiesta dei democratici a ché i servizi segreti riferiscano sulle spese di viaggio, ma desidera che tale divulgazione inizi il prossimo anno. La resistenza dell'amministrazione Trump a rivelare quanto denaro dei contribuenti è stato speso per i viaggi presidenziali ha suscitato critiche da parte dei Democratici per i quali il pubblico ha diritto a conoscere il prezzo delle frequenti visite di Trump ai suoi resort in Florida e nel New Jersey.(Was)