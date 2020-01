Usa: giudice federale contesta ordinanza Trump sui rifugiati (2)

- Il giudice distrettuale americano Peter Messitte, nominato da Hillary Clinton, ha ripetutamente sollecitato un avvocato del dipartimento di Giustizia che ha difeso la politica in un'audizione ieri e ha suggerito che il presidente aveva ribaltato i requisiti legali federali che richiedono la consultazione tra il governo federale, gli Stati e altre parti interessate sul ricollocamento dei rifugiati. "Questo è quello che hai fatto", ha detto il giudice. "Quale autorità ti consente di farlo?", ha rimarcato, osservando che l'ordine esecutivo conferisce effettivamente agli Stati il potere di veto sull'ammissione dei rifugiati. "Gli Stati non hanno l'autorità per prendere questo tipo di decisioni", ha aggiunto. L'avvocato del dipartimento di Giustizia Bradley Humphreys ha affermato che gli Stati non hanno il potere di veto perché al governo federale spetta ancora la decisione finale su dove si trovano i rifugiati, anche negli Stati o nelle località in conflitto su questo tema. L'ordine esecutivo "chiarisce chiaramente che non è una regola netta e veloce", ha detto. (segue) (Was)