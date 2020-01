Usa: giudice federale contesta ordinanza Trump sui rifugiati (3)

- Tre organizzazioni di ricollocamento dei rifugiati - Hias, Church world service e Lutheran immigration and refugee service – stanno tentando di richiedere un'ingiunzione preliminare per bloccare l'attuazione della politica. Humphreys ha affermato che le organizzazioni di rifugiati non avevano una base per presentare una sfida giudiziaria all'ordine esecutivo e all'attuazione della politica. (Was)