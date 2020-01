Usa: due parlamentari Gop su informativa Trump su Iran, "offensiva e umiliante"

- I parlamentari statunitensi sono usciti con interpretazioni molto diverse delle due informative rese ieri da funzionari dell'amministrazione del presidente Donald Trump in merito all'attacco aereo della scorsa settimana che ha ucciso il generale iraniano Qassem Soleimani. In particolare, riferisce l'emittente "Nbc", due senatori repubblicani che hanno duramente criticato i funzionari. "È stata probabilmente la peggiore informativa che abbia mai visto su una questione militare nei nove anni in cui ho prestato servizio nel Senato degli Stati Uniti", ha detto il senatore Mike Lee, dello Utah. Lee ha dichiarato di aver abbandonato l'informativa "alquanto insoddisfatto". "Trovo questo offensivo e umiliante", ha aggiunto Lee, dicendo che ora ha intenzione di votare a favore di una nuova risoluzione sui poteri di guerra del senatore democratico Tim Kaine della Virginia. "Quell'informativa mi ha fatto cambiato idea", ha aggiunto Lee. Il senatore Rand Paul, in piedi accanto a Lee, si è detto d'accordo: "Oggi, con il senatore Lee non stiamo dicendo che stiamo rinunciamo al nostro dovere". Tra i funzionari che hanno condotto l'informativa c'erano il segretario alla Difesa Mark Esper, il segretario di Stato Mike Pompeo, il direttore della Cia Gina Haspel e il presidente dei capi dello staff congiunto Mark Milley. (Was)