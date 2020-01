Usa: Camera voterà domani per frenare poteri di guerra di Trump su Iran

- Il presidente della Camera del rappresentanti statunitense, Nancy Pelosi, ha annunciato che la Camera voterà giovedì 9 gennaio per limitare i poteri del presidente Donald Trump nel dichiarare guerra all'Iran in seguito al recente omicidio da parte dell'Amministrazione di un alto generale di Teheran. Lo riferisce il sito "Politico" per poi aggiungere la dichiarazione di Pelosi: "I membri del Congresso nutrono serie e urgenti preoccupazioni per la decisione dell'Amministrazione di impegnarsi in ostilità contro l'Iran e per la sua mancanza di strategia per il futuro. Le nostre preoccupazioni non sono state affrontate dalla insufficiente comunicazione della legge sui Poteri di guerra del presidente e dalla riunione dell'Amministrazione di oggi". I Democratici del Congresso stanno valutando infatti altri modi per limitare il potere militare del presidente Trump dopo la provocatoria uccisione di un generale iraniano la scorsa settimana. Nel caucus aumenta l'agitazione per la mancanza di risposte da parte dell'Amministrazione. Usciti oggi da un incontro a porte chiuse, il primo da quando l'inquilino della Casa Bianca ha ordinato l'uccisione del Qassem Soleimani, i Democratici sono fortemente frustrati dalle grandi incognite sull'uccisione e sull'intensificarsi del conflitto con l'Iran.(Was)