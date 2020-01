Panama: licenziato direttore prigione dopo la morte di 13 detenuti durante una rivolta (3)

- Il bilancio della strage dello scorso 17 dicembre, è stato di 13 morti e 14 feriti. Le vittime erano tutti detenuti coinvolti in uno scontro a fuoco all'interno della stessa organizzazione criminale. Nelle non facili operazioni di ispezione successive alla sparatoria, le forze di sicurezza hanno rinvenuto tra l'altro tre fucili Ak-47, tre pistole 9 millimetri, una pistola 380 e un revolver calibro 38. Una situazione che, mettendo in luce la vulnerabilità dei controlli agli ingressi dei penitenziari, causò la ferma reazione del capo di stato. "Quello che è successo oggi nel centro penitenziario non lo permetteremo più", aveva scritto il presidente Nito Cortizo in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "Il tema delle armi lo sta trattando il Consiglio di sicurezza e si stanno già facendi ke indagini del caso. Non ci siano dubbi che prenderemo le decisioni necessarie", aggiungeva il presidente. (Mec)