Iraq: due razzi colpiscono la zona verde fortificata di Bagdad

- Il comando militare congiunto iracheno ha detto alla "Cnn" di Bagdad che "due missili Katyusha sono atterrati all'interno della zona verde di Bagdad. Nessuna notizia di vittime". L'incidente è avvenuto subito dopo la mezzanotte, ora locale. Il team della "Cnn" a Bagdad ha sentito le sirene dall'interno della zona verde e quindi due esplosioni. Non è stato immediatamente chiaro chi abbia sparato i missili o da dove fossero stati lanciati. I razzi sono atterrati il giorno dopo che l'Iran ha sparato oltre una dozzina di missili contro le basi irachene che ospitavano truppe statunitensi. L'attacco del 7 gennaio dell'Iran non ha causato vittime statunitensi o irachene. La zona verde è un'area della capitale irachena in cui si trovano le ambasciate degli Stati Uniti e di molti altri Paesi occidentali. Inizialmente scavata nel centro di Baghdad dalle Forze guidate dagli Stati Uniti dopo l'invasione dell'Iraq nel 2003 è in gran parte vista come un luogo sicuro, nonostante sia spesso oggetto di attacchi missilistici. (Was)