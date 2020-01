Canada-Regno Unito: Trudeau sente Johnson, focus su incidente aereo in Iran e Medio Oriente

- Il primo ministro canadese, Justin Trudeau, ha avuto ieri una conversazione telefonica con il primo ministro britannico Boris Johnson. Trudeau e Johnson - riferisce una nota del governo di Ottawa - hanno espresso "profonda tristezza e sincere condoglianze per la perdita di vite umane nel tragico incidente aereo in Iran", incluse le perdite di cittadini canadesi e britannici. I due leader hanno discusso della situazione in Iraq ed hanno sottolineato che una fase di distensione "è fondamentale", oltre a rimarcare il "prezioso ruolo della coalizione nella lotta contro lo Stato islamico e l'importanza della missione Nato nel costruire la capacità di sicurezza in Iraq". I primi ministri hanno poi parlato "dell'importanza della non proliferazione nucleare e della stabilità nella Regione" per poi concordare sulla necessità di "lavorare insieme e con altri partner internazionali per ridurre le tensioni in Medio Oriente".(Was)