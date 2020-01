Usa: impeachment, McConnell rifiuta di negoziare con Pelosi i termini del processo (2)

- Nancy Pelosi non aveva tramesso gli articoli sui capi di accusa nel tentativo di aiutare i Democratici a sostenere il loro caso, e cioè che qualsiasi processo equo deve includere la garanzia di nuovi testimoni e documenti. La sera del 7 gennaio Pelosi aveva chiesto a McConnell di rendere pubbliche le regole che aveva proposto per il procedimento prima che la Camera trasmettesse gli articoli in modo che i Democratici potessero rendersi conto "dell'arena a cui prenderanno parte". (Was)